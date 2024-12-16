Русскоязычное общество в Финляндии призовет властей открыть границу с РФ

Русскоязычное «Александровское общество» в Финляндии собирается направить властям страны манифест об открытии границы с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение общества в социальных сетях.

Отмечается, что манифест был подписан во время последних митингов. Кроме того, в манифесте также содержатся призывы к прекращению закрытия русскоязычных школ, восстановлению почтового сообщения с Россией и Белоруссией, а также требование снять ограничения на покупку недвижимости для россиян.

«На этой неделе мы передадим манифест в канцелярию правительства, а также напомним министерству транспорта о предложении открыть пассажирское железнодорожное сообщение через "Вайниккала", которое мы отправляли еще месяц назад», — сообщили в «Александровском обществе».

Ранее в Финляндии прошли митинги в поддержку открытия границы с Россией.