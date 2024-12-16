ЕС отклонил предложение о рождественском прекращении огня на Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз отклонил предложение его страны о рождественском прекращении огня на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Сийярто, Венгрия сделала такое предложение на совете МИД стран-членов Евросоюза. Однако никто из присутствующих не поддержал эту инициативу, а некоторые страны и вовсе выступили против.

«Никто сегодня не поддержал предложение о рождественском прекращении огня, которое могло бы спасти жизни. Никто не высказался “за”. Только словацкий коллега поддержал сохранение на повестке дня дипломатического решения. Более того, многие высказались против прекращения огня», — рассказал Сийярто.

Ранее в России назвали условия рождественского перемирия с Украиной.