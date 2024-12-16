Венгрия спасла патриарха Кирилла от европейских санкций

Венгрии удалось добиться исключения из 15-го пакета санкций ЕС патриарха Кирилла, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярт в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Также Будапешт спас от ограничений постпреда России при ООН Василия Небензю и Олимпийский комитет России.

© News.ru

Для нас это было делом принципа, потому что <...> мы настаиваем на свободе вероисповедания. Страшно подумать, к каким бы процессам могло привести включение в список лидера одной из самых важных христианских церквей Европы, — написал он.

Ранее стало известно, что совет Евросоюза включил в санкционные списки журналистку Тину Канделаки, а также еще 15 физических лиц с формулировкой «за гибридные действия РФ». В перечне также оказались политолог Тимофей Бордачев и информационное агентство «Африканская инициатива».

Ограничения также коснулись политолога Тимофея Бордачева, певицы Ларисы Долиной, других физических лиц, а также ряда российских компаний. Все фигуранты обвиняются в деятельности, подрывающей фундаментальные ценности ЕС.

ЕС ввел санкции против Долиной и Канделаки

В свою очередь глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер назвал безумным решение Евросоюза ввести новые санкции против России. По его словам, такая политика наносит ущерб европейским странам, которые по-прежнему покупают российскую нефть. Он назвал действия руководства ЕС «государственным переворотом» против промышленности Европы.