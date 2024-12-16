Шольц высказался об отправке войск на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался об отправке войск его страны на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам канцлера, Германия не будет отправлять своих военных на Украину, а также поставлять ВСУ крылатые ракеты Taurus, пока Шольц занимает должность главы кабмина ФРГ. Как объяснил политик, эти действия нанесли бы ущерб безопасности самой Германии.

«Мы не делаем ничего, что ставит под угрозу нашу собственную безопасность, и поэтому мы не поставляем никаких крылатых ракет. Это оружие с дальним радиусом действия, которое может применяться глубоко в Россию. И мы точно не пошлем немецких солдат на эту войну, не со мной в качестве канцлера», — заявил он.

При этом Шольц также подчеркнул, что граждан Германии беспокоит вопрос конфликта на Украине.

Ранее в Германии начались дебаты перед голосованием по вопросу о доверии Шольцу.