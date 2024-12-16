Пока вы не уснули: Асад об отъезде из Сирии и предостережение РФ Израилю

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Асад впервые рассказал об обстоятельствах отъезда из Сирии

Бывший президент Сирии Башар Асад заявил, что находился в Дамаске вплоть до раннего утра 8 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Асада, он покинул Сирию только вечером 8 декабря. Также он подчеркнул, что не рассматривал возможность отставки и бегства из страны «ни разу за время произошедших в Сирии событий».

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Россия обратилась с предостережением к Израилю

© Zuma/TACC

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российские власти предупреждают Израиль о недопустимости аннексии Голанских высот. Об этом сообщает ТАСС.

Рябков подчеркнул, что Россия «предостерегает горячие головы» в Израиле от «упоения возможностями» на фоне ситуации в Сирии. Ранее вооруженная оппозиция вошла в Дамаск и объявила о захвате власти.

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Путин: Запад доводит РФ до красной черты

Запад доводит Россию до красной черты, на это Москва не может не отвечать, заявил президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны России.

По словам российского лидера, военно-политическая обстановка в мире остается непростой и нестабильной, а численность американских военных в Европе превысила 100 тысяч человек.

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В Европе захотели судиться из-за платы за транзит российского газа

Австрия готова судиться с Германией из-за затягивания отмены пошлин за транзит российского газа для соседних с ФРГ государств. Об этом заявила глава Минэнерго европейской страны Леоноре Гевесслер, ее цитирует ТАСС.

По словам главы ведомства, сбор за хранение газа, который взимает ФРГ, тормозит Австрию в вопросах отказа от российского топлива.

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МИД КНР сделал заявление из-за скандала с братом Карла III

Китай считает, что шпионский скандал с принцем Эндрю является необоснованной спекуляцией, которая даже не заслуживает опровержения. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Китай всегда действовал честно и прозрачно и никогда не занимался обманом или вмешательством, - сказал он. - Такие беспочвенные спекуляции <…> не заслуживают даже опровержения".

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Шольц высказался об отправке войск на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался об отправке войск его страны на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам канцлера, Германия не будет отправлять своих военных на Украину, а также поставлять ВСУ крылатые ракеты Taurus, пока Шольц занимает должность главы кабмина ФРГ. Как объяснил политик, эти действия нанесли бы ущерб безопасности самой Германии.

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Третье судно за двое суток сообщило о бедствии в Керченском проливе

В бедственном положении в Керченском проливе оказалось турецкое судно Lady Fortune. Об этом сообщили в Российском профессиональном союзе моряков (РПСМ), передает ТАСС. Отмечается, что на борту находятся 13 человек - граждане Азербайджана и Турции.

Судно не может выйти из пролива в море, у него заканчиваются вода и продовольствие.

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Каллас сделала заявление о санкциях против России

© EPA/TACC

Министры иностранных дел стран Евросоюза 16 декабря утвердят новый пакет антироссийских санкций.

Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас, передает РИА Новости.

«Главы МИД сегодня утвердят 15-й пакет санкций», — сказала Каллас.

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Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе

Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян в декабре - суббота 28 декабря будет рабочим днем. После нее будет 11 выходных дней новогодних каникул, следует из производственного календаря, утвержденного правительством РФ.

Ранее глава Минтруда России Антон Котяков, комментируя инициативу сделать 28 декабря выходным днем, заявил ТАСС, что график выходных и праздничных дней в 2024 году менять не планируется. Он подчеркнул, что, несмотря на шестидневную рабочую неделю, у россиян будут три выходных дня перед Новым годом - 29, 30 и 31 декабря.

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11 трупов на фото. Зоозащитники требуют наказать футболиста «Локомотива»

Зоозащитники потребовали наказать футболиста клуба «Локомотив» Дмитрия Воробьева, который опубликовал фотографию с трупами 11 убитых во время охоты зайцев. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщил Telegram-канал Shot.

По словам самого спортсмена, никакие правила нарушены не были, поскольку он заблаговременно получил соответствующее разрешение. При этом, как утверждает Воробьев, всего в охоте принимали участие 10 человек при законе о добыче не более одного зайца на человека в день в регионе.

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