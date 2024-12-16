Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на внеочередном заседании бундестага, посвященном обсуждению вопроса о вотуме доверия главе правительства, заявил о поддержке Украины и подчеркнул, что если Россия победит в конфликте, то безопасность Европы окажется под угрозой. Его слова приводит N-TV.

«Давайте не будем обманывать себя: если Путин победит на Украине, то в долгосрочной перспективе безопасность Европы окажется под большой угрозой», — сказал Шольц.

Он также подчеркнул, что Германия не будет делать ничего, что может подвергнуть риску ее собственную безопасность. Поэтому Берлин не передает ВСУ дальнобойные ракеты Taurus, подчеркнул Шольц.

До этого канцлер Германии заявил, что Берлин поддерживает Украину, поскольку инвестиции в республику после окончания конфликта принесут экономическую пользу его стране.

Шольц отказался помогать Украине в ущерб безопасности Германии

По его словам, после завершения конфликта Москвы и Киева на Украине будут темпы роста и возможности развития, которые наблюдались в странах, вступивших в ЕС за последние десятилетия. Шольц напомнил, что Германия в свое время сыграла важную роль в «историях успеха» этих государств и получила выгоду. Он выразил надежду, что то же самое произойдет и в случае с Украиной.