Асад впервые рассказал об обстоятельствах отъезда из Сирии

Бывший президент Сирии Башар Асад заявил, что находился в Дамаске вплоть до раннего утра 8 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Асада, он покинул Сирию только вечером 8 декабря. Также он подчеркнул, что не рассматривал возможность отставки и бегства из страны «ни разу за время произошедших в Сирии событий».

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В ночь на 8 декабря вооруженная оппозиция вошла в Дамаск. Россия решила предоставить политическое убежище Башару Асаду и его семье. В МИД РФ подчеркивали, что в результате переговоров Асада с оппозицией он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

Новости о прибытии Асада и его семьи в Россию появились вечером 8 декабря. Сообщалось, что бывший сирийский президент находится в Москве.