В Абхазии объявили о старте президентской гонки

Центральная избирательная комиссия Абхазии готова приступить к регистрации инициативных групп для выдвижения кандидатов в президенты на досрочные выборы, которые состоятся 15 февраля 2024 года, сообщил председатель ЦИК Дмитрий Маршан в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что группы могут начать регистрацию уже с 17 декабря.

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Мы идем по календарному плану, сейчас формируем лингвистическую комиссию, которая будет определять уровень владения кандидатом в президенты государственным абхазским языком. Раздали письма, нам пришлют состав комиссии, утвердим, и с 17 декабря начинаем регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты, — заявил Маршан.

По его словам, избирательные комиссии в округах и участках были сформированы еще в 2022 году, и их полномочия действуют на протяжении пяти лет. Если потребуется заменить членов комиссий, будут подготовлены новые специалисты. В общей сложности в работе задействованы около 1 500 членов окружных и участковых комиссий, а также 15 сотрудников Центральной избирательной комиссии. На территории Абхазии организуют 152 избирательных участка в 35 округах.

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Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков ранее сообщил, что Россия и Абхазия продолжают вести переговоры, в том числе на тему соглашения об инвестиционных проектах. Также, по его словам, страны обсуждают темы социального обеспечения жителей республики.