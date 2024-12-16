В каких странах в 2024 году прошли выборы и как новые лидеры относятся к России

Текущий 2024 год ознаменовался тем, что ряд крупных мировых стран провели президентские выборы. Причем некоторые результаты голосования имели глобальное значение, так как среди кандидатов выступали представители кардинально противоположных мнений по мировым вопросам, включая отношение с Россией. URA.RU вспоминает, какие из стран в этом году провели президентские выборы, помимо РФ, и какое значение они имели.

Судьбоносные выборы США

Байден сошел с гонки

Изначально ожидалось, что кандидатом от Демократической партии на предстоящих выборах выступит действующий президент Джо Байден, однако по причинам, связанным со здоровьем, он отказался от участия в избирательной кампании. Также на решение Байдена выйти из гонки повлияло покушение на жизнь его политического оппонента — кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

По итогу от демократов нв выборах выступила текущий вице-президент Камала Харрис. Известно, что она придерживается той же политики, что и Байден. Она выступает против России, а также поддерживает Украину.

Помимо Дональда Трампа и Камалы Харрис, в предвыборной гонке участвовали и другие претенденты. Однако мало кто ставил на их победу.

Борьба на равных

В США результаты президентских выборов определяются не прямым голосованием населения, а системой выборщиков, которая насчитывает 538 представителей от различных штатов. Количество выборщиков для каждого штата зависит от его населения и колеблется от трех до 55.

В случае, если большинство жителей штата поддерживает определенного кандидата (более 50%), этот кандидат получает голоса всех выборщиков данного штата, за исключением Мэна и Небраски, где действует иной порядок. Чтобы стать президентом, кандидат должен обеспечить поддержку минимум 270 выборщиков.

По итогу результаты распределились следующим образом: Камала Харрис набрала 74 983 555 голосов избирателей, что составило 49,25%. Она недалеко ушла от Дональда Трампа, который и одержал победу в выборах. Тот набрал 77 269 255 голосов избирателей (50,75%).

Второй случай в истории страны

Победа Дональда Трампа стала вторым случаем в истории США, когда президент вновь становится победителем в гонке после поражения в прошлом. Трамп впервые стал главой страны после победы на выборах в 2016-м году. Однако затем он проиграл в гонке 2020-го, но вновь стал кандидатом на выборах 2024-го и одержал победу.

В первые подобный прецедент был зафиксирован только в 1892 году. Тогда Гровер Кливленд вернул себе президентство, опередив президента-республиканца Бенджамина Гаррисона.

Громкие обещания переизбранного президента

Выступая во Флориде 6 ноября, уже после голосования, Трамп прямо не затронул вопрос российско-украинского конфликта, однако пообещал, что во время его президентства конфликтов не будет.

«Во время моей каденции больше не будет войн. Я намерен прекратить войны», — заявлял Дональд Трамп.

Его слова передает «Газета.ру».

Ранее он утверждал, что может завершить конфликт между Россией и Украиной «за один день», выразив желание прекратить гибель людей с обеих сторон. На сентябрьских предвыборных дебатах с Камалой Харрис Трамп упомянул российского лидера Владимира Путина и Россию множество раз, высказываясь за завершение конфликтов и достижение соглашений.

Трамп также критиковал выделение военной помощи Украине и был против многомиллиардного пакета помощи, который обсуждался в Конгрессе. Касательно антироссийских санкций, Трамп заявил о желании минимизировать их использование, подчеркивая риск для доминирования доллара. «Я мощно применяю санкции против стран, которые того заслуживают, а потом я их отменяю», — сказал он в Нью-Йоркском экономическом клубе.

При этом в Кремле, а также МИД РФ подчеркивали, что глобально переизбрание президента в США не повлияет на мир. В России скептически относятся к заявлениям Трампа, передает телеканал «Царьград».

В настоящий момент одержавший победу Трамп пока что не является полноценным лидером. Номинально главой продолжает оставаться Байден. Его полномочия истекают в полдень 20 января. Тогда же состоится инаугурация Трампа.

Позорнейший провал: как проходили выборы в Молдавии

Основные кандидаты

Действующий президент Майя Санду вновь одержала победу на выборах. Ее лидерство в гонке считают сомнительным

Действующий президент Майя Санду вновь одержала победу на выборах. Ее лидерство в гонке считают сомнительным

Фото: Официальный сайт президента Украины

Выборы в Молдавии проходили в октябре. На пост президента претендовали 11 кандидатов, в том числе действующая глава республики Майя Санду — она выдвигалась от правящей партии «Действие и солидарность» и выступала за сближение Молдавии с Евросоюзом. Она поддерживает антироссийские санкции и также выступает за поддержку Украины.

Ее основным политическим оппонентом выступал бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло, представляющий оппозиционную Партию социалистов. Стояногло. Он считает, что необходимо развивать отношения как с Западом, так и Востоком. Касаемо России он придерживается нейтральной позиции, хотя его считают сторонником пророссийских взглядов.

Параллельно с выборами гражданам также было предложено высказаться о желании страны вступить в Европейский Союз. Этот вопрос вызвал разногласия среди населения и оппозиционных партий.

Скандальные выборы

Выборы в Молдавии состоялись в два тура. Первый этап президентских выборов завершился без полноценной победы одного из кандидатов. По результатам обработки 98% протоколов лидировала Майя Санду с 41,9% голосов, следом шел Александр Стояногло — 26,3%. Уже тогда начали говорить о нарушениях: от недопуска оппозиционеров в качестве наблюдателей на участки в Румынии до обвинений властей в фальсификации голосования.

После начала второго этапа изначально побеждал Александр Стояногло на внутренних избирательных участках в стране. Тогда по данным Центральной избирательной комиссии, он набрал 51,19% голосов, опережая действующего президента Майю Санду, у которой было 48,81%. Однако по итогам общего голосования, с учетом голосов из-за рубежа, победу одержала Санду, получив 54,43% голосов.

Один из кандидатов в президенты Ион Кику отметил, что власти заставляют принудительно голосовать собственных граждан. Он добавил, что это является грубейшим нарушением. Другой кандидат, экс-премьер Василий Тарлев сообщил, что в крупных больницах республики медперсонал собирал бюллетени пациентов, чтобы затем использовать их в «непонятных» целях.

Обвинения Стояногло

По итогам голосования Александр Стояногло, проигравший Санду назвал выбором — позором. По его словам, текущие власти заранее готовились к триумфу, зная о результатах.

«Уничтожала и запрещала оппозиционные медиа, вводила цензуру, однопартийный контроль над ЦИК, вбрасывала фальшивые социологические опросы, ликвидировала институт наблюдателей на выборах, использовала административный ресурс, причем не только нашего государства. И в итоге — позорнейший провал», — отметил он.

Реакция России

В Кремле выразили мнение о том, что недавние выборы в Молдавии нельзя считать честными из-за невозможности голосования для сотен тысяч молдавских граждан, проживающих в России. Об этом сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Эти выборы не были ни демократическими, ни честными. Они были полны манипуляций», — заявил Песков.

Он добавил, что не стоит ждать улучшения отношений между странами.

Выборы без оппозиции в Грузии

Срок полномочий действующего президента Грузии Саломе Зурабишвили подходит к концу в середине декабря этого года. В связи с этим 14 декабря в стране были проведены президентские выборы по уникальной системе «150+150», целью которой было предотвратить возможные будущие конфликты.

Позиция оппозиции

Грузинская оппозиция отказалась выдвигать своего кандидата на пост президента, бойкотируя итоги последних парламентских выборов, где большинство мест заняла партия «Грузинская мечта». В преддверии выборов в Тбилиси прошла массовая акция протеста, которая собрала значительное количество участников, однако прошла без инцидентов. Зурабишвили выразила поддержку оппозиционным акциям.

Итоги голосования

Выборы впервые проводились через избирательную коллегию из 300 человек. Главным кандидатом был Михаил Кавелашвили от партии «Грузинская мечта». По итогу он и был избран, получив поддержку 224 из 300 депутатов. Церемония инаугурации запланирована на 29 декабря.

Чем известен новый президент

Михаил Кавелашвили с детства увлекался футболом, начав карьеру в тбилисском «Локомотиве». Затем перешел в «Динамо» (Тбилиси), где стал чемпионом Грузии, а после играл за «Спартак-Аланию» и стал чемпионом России. В 1996 году Кавелашвили подписал контракт с «Манчестер Сити», а завершил профессиональную карьеру в «Базеле» в 2006 году, передает NEWS.RU.

После спорта Кавелашвили активизировался в политике, став депутатом от партии «Грузинская мечта» в 2016 и 2020 годах. В 2022 году он основал движение «Сила народа», выступающее с антизападными инициативами, включая законопроект об иноагентах, который затормозил процесс интеграции Грузии в ЕС. Движение также поддержало закон о запрете ЛГБТ-пропаганды (движение запрещено в России).

Кавелашвили выступает против так называемой «глобальной партии войны», которую он обвиняет в способствовании продолжению российско-украинского конфликта и планах использовать Грузию как фронт против России. Он известен своими антизападными настроениями и обвинениями в адрес США о попытках создать «второй фронт» в Грузии против РФ. Оппозиция критикует его за пророссийские взгляды.

Внеочередные выборы в Азербайджане

В Азербайджане 7 февраля 2024 года прошли внеочередные президентские выборы. Это были девятые выборы президента в истории страны и вторые подряд внеочередные. Согласно Конституции Азербайджана, которая не устанавливает ограничений на количество президентских сроков, Ильхам Алиев был переизбран на пятый срок.

Обошлось без сюрпризов — Ильхам Алиев, действующий президент, — получил более 92% голосов, что стало его наивысшим результатом с 2003 года, когда он впервые занял этот пост. Также рекордным оказалось и количество явившихся на выборы избирателей — свыше 76,7%.

Что касается отношений с Россией, Алиев говорил, что в последние два года отношения между РФ и Азербайджаном строятся на Декларации о союзническом взаимодействии, которая была подписана лидерами двух стран в феврале 2022 года. Азербайджанский президент назвал Декларацию главным политическим документом, предопределяющим развитие отношений Баку и Москвы в будущем.

Выборы в Исландии с наибольшей явкой

Президентские выборы в Исландии состоялись 1 июня 2024 года. Исландская предпринимательница и инвестор Халла Томасдоттир одержала победу, набрав 34,3% голосов.

Бывший премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир получила поддержку 25,2% избирателей, заняв второе место. Третье место с результатом в 15,5% голосов заняла генеральный директор Национального энергетического управления Исландии Халла Хрюнд Логадоттир.

Явка на выборах достигла 78,83%. Это является самым высоким показателем с 1996 года.

Новый президент Тайваня и оношения с Китаем

На президентских выборах в Тайване в январе 2024 года одержал победу Лай Циндэ, кандидат от Демократической прогрессивной партии и действующий вице-президент. Он собрал около 41% голосов после обработки 80% бюллетеней, согласно данным ЦИК. Его главный конкурент от партии Гоминьдан, Хоу Юи, получивший около 33% голосов, признал поражение, как сообщает Focus Taiwan.

Лай Циндэ после победы выразил решимость защищать Тайвань от угроз и давления со стороны Китая, подчеркнув готовность к диалогу с Пекином на условиях равенства и уважения. Он подчеркнул свою ответственность за поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе перед своими сторонниками в Тайбэе.