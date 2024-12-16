Обзор иноСМИ: «Новая горячая точка в теневой войне НАТО и Москвы» и сроки прекращения СВО

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Новая горячая точка в теневой войне НАТО и Москвы»

Ракетный корвет «Меркурий», один из самых современных кораблей ВМС России, сопровождал нефтяной танкер в Балтийском море, когда к нему приблизился немецкий военный корабль. Как рассказала The Wall Street Journal, немецкий фрегат F223 преследовал российские суда до пункта вблизи датского острова Борнхольм, после чего направил туда свой вертолет Sea Lynx, оснащенный мощным оборудованием для наблюдения, чтобы более подробно рассмотреть ситуацию после серии инцидентов в этом районе, которые «заставили силы безопасности нервничать».

Этот и другие подобные случаи в Прибалтике указывают на «новую горячую точку в теневой войне НАТО и Москвы», считает автор WSJ. По словам официальных лиц, саботаж, предупредительные выстрелы, помехи воздушному движению и опасные военные маневры стали частью усиливающейся «тайной кампании» в Европе.

«Почему не будет рождественского перемирия»

На прошлой неделе венгерский премьер Виктор Орбан предложил России и Украине объявить символическое рождественское прекращение огня и провести обмен пленными. Позже Орбан объявил, что Владимир Зеленский отклонил эту инициативу. При этом в офисе Зеленского заявили, что венгерская сторона ничего с Киевом не обсуждала, и Киев «не уполномочил Венгрию представлять Украину», пишет британский журнал The Spectator.

В статье отмечается, что российские войска продолжают продвигаться в Донбассе, поэтому Москва не заинтересована в каких-либо временных договорённостях с Киевом. В МИД России заявляют, что Украина должна принять «реалии на земле» и изложенное в июне мирное предложение президента РФ Владимира Путина. Эта инициатива, среди прочего, включает вывод ВСУ с новых российских территорий и отмену санкций. Пока условия не будут выполнены - или пока Трамп не придумает, как организовать переговоры - боевые действия будут продолжаться, подчеркивается в статье. По версии The Spectator, Орбан прав в одном - ближайшие недели станут самыми опасными за все время конфликта.

«Китайские продавцы осваивают российские интернет-магазины»

Китайские интернет-продавцы активно открывают магазины на российских онлайн-площадках, сообщает Financial Times. Газета подчеркивает, что китайские продавцы «извлекают выгоду из пустоты, оставленной западными компаниями». Этот сдвиг создает новую динамику в ландшафте электронной коммерции региона, а также новые возможности и проблемы для участников рынка. По данным Financial Times, 80 процентов заказов площадки Ozon Global теперь поступают из Китая, а число зарегистрированных китайских продавцов на ней выросло с десяти тысяч в 2022 году до более чем ста тысяч в 2024-м. При этом, по заявлению представителей Ozon, на товары зарубежных продавцов приходится всего пять процентов от общего ассортимента продукции

Этот всплеск подчеркивает растущее влияние Китая в российском секторе электронной коммерции, считает автор статьи. Как отмечает FT, другой крупный игрок, Wildberries, запустил специальный канал для китайских продавцов. Двусторонняя торговля между Россией и Китаем достигла рекордных 240 миллиардов долларов в 2023 году, и, по прогнозам, к 2028-му она может превысить 350 миллиардов долларов. Проблемы с платежами, вызванные санкциями, побудили участников рынка на инновационные решения. Теперь они используют цифровые активы и криптовалюты для обеспечения бесперебойных трансграничных транзакций.

Помощник Трампа назвал сроки прекращения украинского кризиса

Кит Келлог, спецпосланник новоизбранного президента США Дональда Трампа по России и Украине, заявил, что украинский кризис разрешится в ближайшие несколько месяцев. Об этом сообщает Newsweek.

Ожидается, что Келлог, отставной генерал и бывший начальник штаба Совета национальной безопасности США, сыграет ключевую роль в потенциальных переговорах. Как отмечает Newsweek, в МИД РФ уже подчеркнули, что Россия заявила лишь о своей готовности изучить предложения Трампа, «но изучить — не значит согласиться».

«Позднее расставание с «Газпромом»

Австрийская энергетическая компания OMV расторгла долгосрочный контракт с «Газпромом». Этому предшествовало решение российской компании остановить поставки OMV. Газета Die Tageszeitung отмечает, что OMV «арестовала» поставленное в октябре российское топливо на 230 миллионов евро как компенсацию в рамках исполнения решения арбитражного суда, после чего последовали ответные меры «Газпрома».

Как отмечает Die Tageszeitung, Австрия - одна из последних стран ЕС, которая закупает почти весь свой природный газ у России. За последние несколько месяцев на поставки из РФ приходилось 80-90 процентов от всех поставок газа в Австрию, за 2024 год объемы даже увеличились. После окончания контракта OMV российский газ по-прежнему поступает в Австрию - причем фактический физический объем поставок почти не снизился. Компания продолжит покупать газ через биржу, хотя и дороже, чем по действовавшему контракту, подчеркивает Die Tageszeitung.