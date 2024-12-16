Сийярто: Венгрия заблокировала выделение €6 млрд на оружие Украине

Венгрия на совете министров иностранных дел стран ЕС вновь заблокировала выделение свыше €6 млрд из так называемого «фонда мира» на вооружение для Киева. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, слова которого передает РИА Новости.

В ЕС заблокировали выделение Киеву €6 млрд
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Кроме того, Венгрия не поддержит отправку военных советников от стран ЕС на Украину, так как это может привести к эскалации конфликта, добавил Сийярто.

В Брюсселе 16 декабря состоялось последнее в этом году заседание совета министров иностранных дел ЕС.

12 декабря глава канцелярии руководителя венгерского правительства Гергей Гуйяш заявил, что президент России Владимир Путин рассмотрел предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о паузе в боевых действиях и обмене военнопленными с украинской стороной в дни Рождества Христова. По его словам, российский лидер не отклонил, но и не поддержал инициативу.

До этого Орбан сообщал, что Венгрия предложила Киеву заключить с Москвой рождественское перемирие, но президент Украины Владимир Зеленский отказался.

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