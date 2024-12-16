Прибалтика стала новой горячей точкой конфликта между Россией и НАТО. С таким мнением выступили американские журналисты.

«Столкновения с Россией в Прибалтике указывают на новую горячую точку в теневой войне НАТО и Москвы», — отмечают авторы The Wall Street Journal.

По информации издания, после усиления конфликта на Украине действия российских военных кораблей в Балтийском море участились, включая предупредительные выстрелы по кораблям НАТО и создание помех для воздушного движения.

Кроме того, в 2023 году Литва, Латвия и Эстония укрепили свое сотрудничество с НАТО, подписав декларацию об открытии своего воздушного пространства для военной деятельности альянса. Это позволяет странам НАТО использовать пространство прибалтийских государств без ограничений.

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До этого белорусский лидер Александр Лукашенко назвал полным бредом слухи Запада о том, будто Россия намерения нападать на другие страны через Беларусь, включая Прибалтику. Накануне также Newsweek опубликовал примерную карту Третьей мировой войны, куда также включили Россию. Согласно этой иллюстрации, фронт боевых действий также проходит через Прибалтику.