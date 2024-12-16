Администрация действующего президента США Джо Байдена использует падение режима Башара Асада в Сирии, чтобы выстроить новую линию защиты своей часто критикуемой политики в секторе Газа и на всем Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Белый дом пытается преподнести ситуацию так, что поддержка Израиля Байденом и его подход к региону проложили путь событиям, которые в конечном итоге привели к свержению Асада и могут открыть новую эру сотрудничества, несмотря на то, что действия Байдена в отношении Израиля и сектора Газа рассматриваются либералами и растущим числом демократов как крупный внешнеполитический провал.

«Байден и его помощники сейчас работают над тем, чтобы переосмыслить его в значительной степени безоговорочную поддержку Израиля как громкий успех, заявляя, что это привело к ослаблению двух мощных группировок боевиков, ХАМАС и Хезболлы, что, в свою очередь, сделало возможным падение Асада», — говорится в материале.

Однако многие эксперты и аналитики по Ближнему Востоку сходятся во мнении, что администрация Байдена приписывает слишком много заслуг США за события, которые в значительной степени были обусловлены игроками в регионе. В то же время гуманитарные организации настаивают, что каким бы полезным ни было падение Асада, оно не затмевает насилие и разрушения в Газе.

«Часть аргумента верна — да, мы поддерживали Израиль. Но, по моему мнению, в нескольких местах это несколько преувеличено, и это, безусловно, не отражает суть одной части Ближнего Востока, а именно ужасающей гуманитарной катастрофы в секторе Газа», — сказал старший научный сотрудник Института Брукингса, работавший над проблемами Ближнего Востока в администрации Клинтона Брюс Ридель.

По словам аналитика, в секторе Газа произошла катастрофа колоссальных масштабов, и администрация Байдена ничего не сделала, чтобы ее остановить, хотя у нее были все средства в мире для этого.

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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон провел переговоры с представителями новых сирийских властей. Уточняется, что после переговоров дипломаты из США, Турции, стран Евросоюза и арабских стран заявили о полной поддержке сирийского народа.