Уволен глава кабмина Киргизии Акылбек Жапаров

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Акылбека Жапарова от должности главы кабинета министров республики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы киргизского государства.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Акылбека Жапарова от должности председателя кабинета министров, руководителя Администрации президента Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы.