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В Одессе сотрудники военкоматов используют шипы для остановки машин

В Одессе сотрудники военкоматов используют шипы, чтобы остановить автомобили, предотвращая тем самым попытки водителей скрыться от призыва. Об этом сообщает ТАСС.

С февраля 2022 года на Украине объявлена всеобщая мобилизация, и власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы.

С 18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, позволяющий призвать еще сотни тысяч украинцев.

Вучич объявил о намерении начать переговоры с РФ и США из-за санкций

Президент Сербии Александр Вучич объявил о намерении начать переговоры с США и РФ 16 декабря в связи с введением санкций против сербской компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") из-за ее российского владения. Об этом сообщает ТАСС.

Вучич подчеркнул важность обеспечения безопасности граждан и минимизации негативного влияния на уровень жизни в стране, несмотря на эту ситуацию.

Проезд на МСД для москвичей может стать платным

Власти Москвы могут ввести платный проезд для москвичей на Московском скоростном диаметре (МСД) из-за большой нагрузки на магистраль. Об этом сообщает ТАСС.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что рассматриваются различные решения, чтобы избежать перегрузки трассы и обеспечить проезд за прогнозируемое время.

ЕС намерен утвердить новые санкции против России

Евросоюз намерен утвердить новые санкции против России в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе также будут обсуждаться: военная помощь Украине, ситуация в Сирии и возможные санкции против властей Грузии.

Глава дипломатии ЕС Кайя Каллас подчеркнет приоритет оказания военной помощи Киеву, а министры утвердят 15-й пакет санкций против России, включая меры против иностранных танкеров, перевозящих российскую нефть.

Правительство полностью поддержало законопроект о спецсчетах для иноагентов

Правительство России полностью поддержало законопроект о введении специальных рублевых счетов для доходов иноагентов. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, специальный счет должен быть открыт в уполномоченном банке в течение 15 дней после того, как человека или организацию внесли в список иностранных агентов.

Инициатива была внесена в парламент группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.