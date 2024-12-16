СМИ: Асад переправил две тонны евро и долларов в Москву

Центральный банк Сирии переправил в Москву в 2018 и 2019 годах две тонны наличных долларов и евро. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на «корпоративные записи».

По данным FT, на нескольких самолетах в Россию была перевезена сумма, эквивалентная примерно 250 миллионам долларам. В статье утверждается, что груз состоял из стодолларовых купюр и банкнот в 500 евро, которые затем размещались в российских банках.

Как отмечает Financial Times, необычные переводы демонстрируют, что Россия стала одним из важнейших пунктов назначения для сирийских наличных, поскольку западные санкции вытеснили Дамаск из финансовой системы. В статье также отмечается, что Асад «был в долгу перед Кремлем», а его родственники покупали активы в России.

Источник FT, знакомый с данными сирийского центрального банка, заявил, что к 2018 году валютные резервы страны были «почти нулевыми». Но из-за санкций сирийскому регулятору пришлось производить платежи наличными, отметил он. Банк купил пшеницу у России, оплатил услуги по печатанию сирийских банкнот в РФ и «расходы на оборону», утверждает собеседник газеты.

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Ранее вооруженная оппозиция вошла в Дамаск и объявила о захвате власти. Россия решила предоставить политическое убежище Башару Асаду и его семье. В МИД РФ уточняли, что в результате переговоров Асада с оппозицией он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

Оппозиция Сирии поручила Мухаммеду аль-Баширу сформировать новое правительство для переходного этапа. В январе 2024 года аль-Башир был назначен главой «Правительства спасения Сирии», созданного в Идлибе. До этого он был министром развития и гуманитарных вопросов в этой же структуре. По данным СМИ, аль-Башир «имеет контакты с Турцией».