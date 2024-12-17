Белый дом не выявил угроз нацбезопасности из-за дронов над США

Американские власти пока не выявили никаких угроз национальной безопасности страны из-за появления дронов в небе над отдельными штатами. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

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"Мы не выявили ничего аномального или какой-либо угрозы национальной безопасности или общественной безопасности в гражданском воздушном пространстве в Нью-Джерси или других штатах на северо-востоке", – приводит слова Кирби РИА Новости.

В США забеспокоились из-за похожих на НЛО дронов

В Белом доме считают, что таинственные летающие объекты – это комбинация коммерческих и любительских дронов, а также самолетов и звезд, которые были ошибочно приняты за беспилотники.

Ранее неизвестный дрон над штатом Нью-Йорк стал причиной закрытия международного аэропорта Стюарт. Беспилотники в США были замечены над Нью-Йорком, Нью-Джерси и рядом других штатов на северо-востоке страны.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул потребовала тщательного расследования причин появления объектов и их природы, а также призвала конгресс принять закон, который позволит местным властям самостоятельно принимать меры против беспилотников.

Избранный президент США Дональд Трамп, в свою очередь, призвал сбивать таинственные беспилотники. По его словам, "загадочные дроны" видели уже над всей страной, а при их появлении важно оповещать об этом общественность.

Белый дом отмечал, что установить происхождение дронов невозможно. В ситуации продолжают разбираться власти штатов и ФБР.