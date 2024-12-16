Аэропорт Эдинбурга возобновил работу после компьютерного сбоя

Международный аэропорт Эдинбурга возобновил работу, прерванную из-за компьютерного сбоя. Об этом сообщается на странице аэропорта в социальной сети X.

© Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В заявлении утверждается, что проблема с информационными технологиями, которая затронула управление воздушным движением, была устранена, и аэропорт возобновил отправку и прием авиарейсов. В настоящее время идет посадка на рейсы, которые должны были вылететь около семи часов назад. Точно так же задерживается и прилет самолетов.

По сведениям британского телеканала Sky News, пришлось отменить не менее 30 из запланированных на 15 декабря 150 рейсов. Некоторые из них были перенаправлены в Манчестер и Глазго. 9 декабря в аэропорту Аль-Мактум в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах произошел компьютерный сбой, из-за чего сотни россиян застряли там в ожидании своих рейсов домой.