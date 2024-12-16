В Одессе сотрудники ТЦК начали использовать шипы для остановки машин уклонистов

В Одессе сотрудники территориальных центров комплектования (так на Украине называют военкоматы - прим. ред.) начали применять металлические шипы для предотвращения побега украинцев во время принудительной мобилизации. Об этом сообщают военкоры.

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В своем Telegram-канале они написали, что охотящиеся на украинских мужчин военкомы используют металлические шипы для остановки машин. Также опубликовано фото железной конструкции, установленной на обочине дороги между автомобилями.

Ранее сообщалось о появлении на улицах Одессы сотрудников ТЦК в костюмах Санта-Клауса (западный аналог Дед Мороза).

Местные жители узнали об этой уловке и предупредили мужчин, уклоняющихся от мобилизации, через социальные сети.