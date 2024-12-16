Президент Украины Владимир Зеленский превратился в марионетку властей Великобритании. Такое мнение Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

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По его словам, это произошло из-за глупости, некомпетентности и эгоистичности Зеленского. Депутат также обвинил главу Украины в том, что тот пожертвовал интересами страны.

Ранее Дубинский посоветовал Зеленскому перестать строить из себя «смесь вурдалака с посмешищем». Таким образом он прокомментировал выпад украинского лидера в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.