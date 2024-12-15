Советник рассказал о контактах Трампа с противниками США

Избранный президент США Дональд Трамп будет поддерживать контакты не только с государствами-союзниками, но и с традиционными противниками Вашингтона.

Об этом в интервью телеканалу CBS заявил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Президент Трамп, как вы знаете, отвечает на все звонки. Он верит в поддержание отношений на уровне глав государств и с союзниками, и с противниками. Эти обсуждения продолжаются», — рассказал он.

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Советник отметил, что Трамп и его команда поддерживает связь с действующей администрацией Джо Байдена. По его словам, будущая администрация «не во всем соглашается» с Байденом, но она также не позволит «никому из наших противников воспользоваться переходным периодом».