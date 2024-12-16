Названа дата открытия посольства Сирии в Вашингтоне

Посольство Сирии в Вашингтоне откроется в понедельник. Об этом сообщает Syria TV со ссылкой на источники.

"16 декабря состоится открытие сирийского посольства в Вашингтоне", — говорится в публикации.

Накануне министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Лондон начал дипломатическое взаимодействие с вооруженной оппозицией, которая пришла к власти в Сирии.

Министр также добавил, что Лондон надеется на формирование "представительного" и "инклюзивного" правительства в Сирии. 15 декабря и.о. министра иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что страна отправит в Дамаск четырех дипломатов. По его словам, дипмиссия отправится в Сирию во вторник, 17 декабря, что станет первым подобным визитом за последние 12 лет. 14 декабря посольство Турции в Дамаске начало свою деятельность после почти 13-летнего перерыва. До этого Турция назначила временного поверенного в делах в Сирии, им стал Бурхан Кероглу, посол в Мавритании.