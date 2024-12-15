Экс-депутат Латвии рассказал о запрете на обучение в школах на русском

Латвийский парламент запретил обучение в школах на русском языке, рассказал газете «Известия» экс-депутат сейма страны и руководитель Латвийской ассоциации в поддержку школ с обучением на русском языке Игорь Пименов.

Речь идет о поправках в закон об образовании, регулирующих образование национальных меньшинств. Эта программа предполагает освоение части учебных часов на языке национального меньшинства.

По мнению Пименова, термин «язык нацменьшинства» несет в себе намерение прекратить обучение на русском языке в учебных заведениях. При этом около 12% жителей Латвии, которые не являются русскими, все равно говорят на этом языке, утверждает бывший депутат.

Он отметил, что его ассоциация пыталась оспорить инициативу депутатов, ссылаясь на латвийскую конституцию, а также заявил, что закон перешел черту Европейского суда по правам человека.

В июне 2024 года министр культуры Латвии Агнесе Логина, выступавшая за сохранение в республике русскоязычных средств массовой информации, покинула свой пост. По словам чиновницы, она решила уйти в отставку по личным причинам.