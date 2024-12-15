Команда Трампа согласилась рассмотреть инициативу Орбана по Украине

Команда избранного президента США Дональда Трампа готова рассмотреть предложение о прекращении огня на Украине для дальнейшего урегулирования конфликта, выдвинутое ранее премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом заявил в эфире телеканала CBS будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

Его попросили прокомментировать озвученную ранее инициативу Орбана о прекращении огня на Украине и обмене пленными с Россией в период рождественских праздников.

"Необходимо прекратить боевые действия. И если в качестве первого шага предлагается некое прекращение огня, то мы внимательно изучим, что это означает", - сказал Уолтц, добавив, что до инаугурации Трампа 20 января 2025 года его команда "координирует" свои действия с администрацией демократа Джо Байдена.

Уолтцу напомнили, что, перед тем как изложить это предложение президенту России Владимиру Путину, Орбан встречался с Трампом в штате Флорида. Однако будущий помощник президента по нацбезопасности отказался уточнять, передал ли Трамп через Орбана какое-либо послание российскому лидеру.

В России объяснили отказ Зеленского общаться с Орбаном

Москва оперативно отреагировала на инициативу Орбана. Сразу после разговора лидеров двух стран Федеральная служба безопасности передала в посольство Венгрии в Москве предложения по обмену пленными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что российская сторона поддерживает усилия венгерского премьера, направленные на поиск мирного урегулирования конфликта на Украине и решение гуманитарных вопросов, связанных с обменом пленными.

Будапешт довел свое предложение и до сведения Киева, но Владимир Зеленский отверг эту инициативу. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в свою очередь назвал ее бессмысленной.