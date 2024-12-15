Франция впервые за 12 лет направит в Сирию дипломатов

Париж направит четырёх дипломатов в Дамаск после двенадцатилетнего разрыва дипломатических отношений, рассказал и.о. главы МИД Франции Жан-Ноэль Барро. Об этом пишет РИА Новости.

Министр отметил, что миссия из четырёх человек отправится в Сирию во вторник, 17 декабря, впервые за 12 лет.

«Целью четырех дипломатов, отправленных в Сирию, будет возвращение нашего влияния там, установление первоначальных контактов с новыми властями и оценка насущных потребностей населения в гуманитарном плане», — подчеркнул Барро.

По его словам, дипломатам также поставлена задача изучить ситуацию в стране, проверить заявления представителей сирийской вооруженной оппозиции по различным аспектам переходного периода.

«По отношению к новым властям в Дамаске у нас нет наивности, мы знаем прошлое некоторых из этих исламистских группировок», — подчеркнул министр.

Барро резюмировал, что Париж будет следить за ситуацией в Сирии «с большой бдительностью».

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Ранее сообщалось, что МИД Франции потребовал от Израиля покинуть Голанские высоты. Кроме того, дипломаты призвали уважать территориальную целостность Сирии.