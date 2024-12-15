Стало известно, из какого русского романа «черпает вдохновение» Си Цзиньпин

Председатель Китая Си Цзиньпин любит роман российского писателя Николая Чернышевского «Что делать?». Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщили колумнисты газеты The New York Times Джон Гарно и Сэм Четвин Джордж.

Журналисты обратили внимание на то, что китайский лидер упомянул эту книгу во время своего выступления на саммите БРИКС.

Тогда Си Цзиньпин отметил героев Чернышевского, которым удается достичь своих целей благодаря упорству и трудолюбию. По словам лидера Китая, в непростые времена люди демонстрируют особую стойкость и готовность двигаться вперед.

— Вот сила духа таковая сегодня нам очень нужна, — передает слова Си Цзиньпина NYT.

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что произведения великого русского писателя Федора Достоевского гораздо лучше, чем популярные книги по психологии.

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Американский нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги «Лада» Энтони Греко во время своей поездки в Россию попробовал местную кухню и оказался приятно удивлен. По словам спортсмена, он не ожидал отведать таких вкусных блюд за границей.