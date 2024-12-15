Пользователи соцсетей раскритиковали странное заявление Зеленского о Сирии

Пользователи соцсетей раскритиковали странное заявление Владимира Зеленского о сирийском кризисе. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее украинский лидер сообщил, что согласовал работу правительства страны по гуманитарной помощи и безопасности Сирии. Он добавил, что действия Украины приведут к спокойствию в регионе, что позволит западным странам и далее поддерживать Киев.

По мнению комментаторов соцсетей, Зеленский в обмен на зерно потребует сирийские танки, БМП, ББМ, артиллерию и другие вооружения.

«Вы хотели сказать, что Украина готова поддерживать Сирию поставленной вам американской помощью, чтобы вы могли таким образом выпросить еще больше у [президента США Джо] Байдена», — обратился к политику один из пользователей.

Ряд комментаторов призвал Зеленского прекратить паясничать и заняться решением проблем своего народа.

В Раде заявили, что Запад деконструирует имидж Зеленского

Напомним, что 8 декабря 2024 года отряды сирийской вооруженной оппозиции заняли Дамаск и заявили о свержении династии Асадов. На фоне смены власти в стране возникли проблемы с продовольствием.