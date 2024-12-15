Депутат Рады рассказал, как генпрокурор Украины покрывал пыточную СБУ в Киеве

Экс-генпрокурор Украины Андрей Костин покрывал пытки в концлагере СБУ, где подверглись истязаниям 300 незаконно задержанных украинцев. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

В воскресенье депутат заявил, что предает гласности новые данные о пытках в СБУ. Пособником при избиениях и мучениях задержанных украинцев выступал бывший генпрокурор Украины Андрей Костин.

«Попросил своих юристов подготовить детальное описание участия Костина в создании и функционировании концлагеря "спортзал" в центре Киева», — написал Дубинский в Telegram-канале.

Он отметил, что члены СБУ незаконно удерживали людей, лишая их помощи адвокатов. Они не попадали в суды для избрания меры пресечения. При этом решения об аресте выносили прокуроры, непосредственно подчиненные Костину.

Дубинский подчеркнул, что один из узников концлагеря рассказал ему, что в СБУ не хотели, чтобы судьи видели избитых людей.

Ранее Дубинский сообщил, что в главном здании СБУ в Киеве в 2022 году находился своеобразный концлагерь для внесудебных допросов и пыток — так называемый «спортзал». С февраля по ноябрь там пытали более 300 человек.

О существовании «спортзала» знали в Минюсте Украины.

Депутат Александр Дубинский сейчас находится в украинском СИЗО по обвинению в госизмене. В декабре он заявил, что его адвокатам угрожают сотрудники СБУ за раскрытие информации о пыточной «Спортзал».