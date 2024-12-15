Нетаньяху рассказал о важном разговоре с Трампом

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что провел «важный разговор» с избранным президентом США Дональдом Трампов о необходимости довести до конца победу израильской стороны на Ближнем Востоке.

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Его слова передает РИА Новости.

«Я говорю «Хезболлах» и Ирану недвусмысленно: чтобы предотвратить ваши попытки навредить нам, мы продолжим действовать против вас столько, сколько потребуется, в любой зоне и в любое время», — заявил он.

По словам Нетаньяху, именно данная тема поднималась в ходе разговора с Трампом. Переговоры премьер-министр охарактеризовал как важные и дружеские. Он подчеркнул, что в ходе беседы обсуждалась необходимость завершить победу Израиля. Кроме того, обсуждались условия по освобождению пленных.

Трамп заявил, что не доверяет Нетаньяху

7–8 декабря израильские войска впервые за более чем полвека пересекли границу Сирии в районе Голанских высот. Не столкнувшись с сопротивлением, армия установила контроль над сирийской стороной горного массива Хермон. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты навсегда останутся «неотъемлемой частью» страны.