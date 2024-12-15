Все здравомыслящие люди в Европе уже понимают, что Киеву придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта с Россией. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини в интервью STVR — Словацкому телевидению и радио.

В интервью Пеллегрини подвел итог первым шести месяцам пребывания на посту президента страны. Он охарактеризовал их как плодотворные, но одновременно «напряженные эмоционально, психологически и физически».

После обсуждения внутригосударственных вопросов журналисты спросили его о ситуации вокруг Украины.

Президент Хорватии высказался об отправке военных на Украину

Пеллегрини ответил, что все вовлеченные стороны должны как можно скорее сесть за стол переговоров.

«Однако, говоря реалистически, никто из здравомыслящих людей в Европе сегодня не думает, что можно будет установить мир без территориальных потерь Украины», — сказал он.

Пеллегрини также отреагировал на анонсированный визит премьер-министра Роберта Фицо в Москву на Парад Победы и празднования 80-летней годовщины разгрома фашизма.

«Я вижу в этом, прежде всего, дань уважения миллионам павших граждан Советского Союза, они погибли и ради свободы Словакии» — сказал он.

При этом планирующуюся поездку парламентской делегации Словакии в российскую Думу в начале 2005 года президент назвал «ненужным жестом, который ничего не принесет Словакии».