Папа римский назвал народы России и Украины братскими

Папа Римский Франциск назвал российский и украинский народы братскими в ходе проповеди.

Его слова цитирует ТАСС.

«Святая Мария, Богородица, помоги миру между российским и украинским народами. Они — братские, нужно взаимопонимание», — заявил понтифик, завершая проповедь в соборе Санта-Мария-Ассунта в ходе апостольской поездки на Корсику.

В своем обращении Папа Римский отметил, что война — это всегда поражение. Глава католический церкви также пожелал мира на Святой Земле — в Палестине, Израиле, а также в Ливане, Сирии и на всем Ближнем Востоке.

Ранее Папа Римский призвал участников всех вооруженных конфликтов к рождественскому перемирию, однако США отвергли это предложение. «Мы хотим, чтобы конфликты прекратились, и мы хотим, чтобы конфликты были урегулированы. Это не означает в каждом случае немедленного прекращения огня», — говорил глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.