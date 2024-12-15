Власти Израиля озвучили решение по Голанским высотам

Правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху единогласно одобрило план по масштабному и всестороннему развитию Голанских высот. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канцелярии главы кабмина.

План укрепления региона предусматривает развитие в сферах образования, возобновляемой энергетики, а также создание студенческой деревни и внедрение программы организационного развития, которая поможет региональному совету Голанских высот принять новых жителей, пояснили в пресс-службе.

«Правительство единогласно одобрило план премьер-министра Биньямина Нетаньяху по стимулированию демографического роста в поселениях на Голанских высотах и Кацрине на общую сумму более 40 млн шекелей (1,14 млрд рублей)», — уточнили в канцелярии.

В пресс-службе отметили, что все эти меры направлены на укрепление позиций страны в регионе и удвоение населения Голанских высот.

Нетаньяху выступил с заявлением Голанских высотах

Напомним, что в июне 2020 года Израиль приступил к созданию поселения «Рамат-Трамп» на Голанских высотах.

Поселение было названо в честь американского политика в благодарность за его поддержку интересов страны на Ближнем Востоке.