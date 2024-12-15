Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Германия не примет соратников бывшего сирийского президента Башара Асада, решивших искать политическое убежище. Вместо этого они столкнутся со «всей силой закона», сообщает AP со ссылкой на интервью Бербок немецким изданиям.

Глава немецкого МИД заявила, что причастным «к зверствам свергнутого сирийского правительства» не стоит искать убежища в ее стране.

«Любому из палачей Асада, которые, возможно, сейчас подумывают о бегстве в Германию, я могу только четко сказать: мы привлечем всех приспешников режима к ответственности за их ужасные преступления по всей силе закона», — сказала Бербок.

Она призвала международные органы безопасности и разведывательные службы «тесно сотрудничать» в этом вопросе.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фейзер также заявила, что «никто из тех, кто участвовал в зверствах, здесь не застрахован от судебного преследования».

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Немецкие официальные лица подчеркнули, что многие «хорошо интегрированные иммигранты» смогут остаться в ФРГ после свержения Асада.

На протяжении последних 10 лет Германия была основным пунктом назначения для сирийских беженцев. Сейчас там официально проживает несколько сотен тысяч сирийских граждан.

AP сообщает, что некоторые «бывшие сотрудники сирийской тайной полиции» уже были осуждены в Германии за жестокое обращение с задержанными.

Ранее в Германии приостановили рассмотрение заявлений сирийцев о предоставлении убежища. Начались дискуссии о возвращении проживающих в ФРГ граждан Сирии на родину.