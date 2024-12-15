Украинский ресторатор устроил кулинарное шоу в Киево-Печерской лавре

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко провел кулинарное шоу в Трапезной церкви Киево-Печерской лавры.

"Раньше, пока была УПЦ (каноническая Украинская православная церковь - прим. ТАСС), я мог об этом только мечтать - Трапезная Киево-Печерской лавры, а мы снимаем рождественский эпизод об украинских сакральных блюдах и возрождаем культуру в самой святыне", - приводит слова Клопотенко украинское издание "Апостроф", публикуя также соответствующие фотографии из помещения храма.

Верующие в украинских соцсетях подвергли действия шеф-повара критике, в ответ на это он назвал их "зашоренными", а также отметил, что "готовить в трапезной - это не предавать свое государство".

На случившееся отреагировали в УПЦ. "Не молитва, а шоу… Теперь в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры все [что угодно], только не богослужение. Храм - это место, посвященное молитве, покаянию и духовному росту, а не пространство для гастрономических экспериментов или развлекательных мероприятий", - приводит Союз православных журналистов реакцию пресс-службы Ровненской епархии УПЦ.

В УПЦ расценивают случившееся как пренебрежение религиозной традицией и святынями. "Храмы, даже трапезные, имеют глубокое духовное значение, которое нельзя игнорировать или переосмысливать для светских нужд. Использование сакрального пространства таким образом рассматривается как небрежное отношение к вере, оскорбляющее чувство верующих", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в заповеднике Киево-Печерской лавры будут экспонировать граффити Бэнкси.

Ситуация вокруг лавры

Украинские власти последовательно вытесняют УПЦ из Киево-Печерской лавры. В марте 2023 года музей-заповедник "Киево-Печерская лавра" разорвал договор аренды с канонической церковью. В начале июля комиссия Минкультуры Украины пришла в лавру, сменила замки и опечатала корпуса. В августе прошлого года суд признал законными расторжение аренды и претензии властей на имущество монастыря. После этого для посетителей закрыли вход в Нижнюю лавру и запретили студентам и сотрудникам Киевской духовной академии и семинарии находиться на территории лавры. Так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ) начала проводить праздничные службы в главном храме лавры - Успенском соборе.

Курс на вытеснение и запрет УПЦ начал проводить президент Петр Порошенко. При нем в декабре 2018 года из двух раскольнических организаций при поддержке Константинопольского патриарха была создана раскольническая ПЦУ. С тех пор при поощрении властей раскольники силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников, местные власти лишают каноническую церковь права на аренду земли под храмами, спецслужбы выдвигают против священников УПЦ обвинения в госизмене и других преступлениях, вводят санкции. 23 сентября на Украине вступил в силу закон о запрете канонической церкви.