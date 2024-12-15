Экс-глава Минфина ФРГ объяснил причины кризиса власти в стране

К распаду «светофорной» коалиции в Германии привели разногласия политиков и их неспособность понять нужды населения. Об этом бывший министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил в интервью газете Berliner Zeitung.

Линднер отметил, что «Светофор» сам себя заблокировал» из-за политических противоречий. Канцлер Олаф Шольц оказался не готов к новой экономической политике и пытался решать проблемы только за счет увеличения госдолга.

При этом недовольство властью начали выказывать и рядовые граждане.

«Люди чувствуют, что государство вмешивается во все, но не справляется со своими обязанностями в решении таких важных задач, как контроль и ограничение миграции», — сказал Линднер.

По его словам, в обществе растут поляризация и нетерпимость, что может «дестабилизировать демократический ландшафт».

Правительственный кризис начался в Германии в ноябре, когда канцлер Шольц уволил главу Минфина Кристиана Линднера.

Ранее политик Ральф Нимайер объяснил, почему немцы задумались над переездом в Россию.