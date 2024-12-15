Орбану отказали в разговоре с Зеленским для обсуждения перемирия с РФ

Киев отклонил запрос премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о телефонных переговорах, рассказал министр иностранных дел республики Петер Сийярто. Об этом пишет ТАСС.

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Дипломат заметил, что обратился с просьбой об организации переговоров к главе МИД Украины Андрею Сибиге и руководителю офиса президента Андрею Ермаку, но получил отказ.

Министр уточнил, что Орбан желал обсудить с Владимиром Зеленским возможность прекращения огня между Украиной и Россией в период Рождества.

По его словам, 11 декабря премьер обсудил возможное перемирие и большой обмен пленными между Россией и Украиной с президентом РФ Владимиром Путиным. Такое же предложение он намеревался сделать и Зеленскому.

Решение Украины отказать в переговорах о перемирии является «жестом, абсолютно беспрецедентным в дипломатии», резюмировал Сийярто.