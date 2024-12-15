Пранкеры атаковали посла Украины в США

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила об атаковавших ее пранкерах. Об этом она рассказала в своем Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам Маркаровой, в последние дни она начала получать больше сообщений от пранкеров и хулиганов, которые притворяются американскими чиновниками. Оксана Маркарова заметила, что они просят прямые контакты украинских чиновников. Сообщения приходит с неизвестных каналов, и хулиганы притворяются, что используют секретное оборудование для связи.

Посол Украины отметила, что связывается с американскими партнерами по проверенным каналам. Однако учитывая частоту атак и высокое качество их исполнения, Оксана Маркарова доложила о случаях контакта с пранкерами правоохранительным органам.

В заключении Маркарова предположила, что за атаками могут стоять «агрессивные северные соседи». Она призвала друзей и коллег быть бдительнее и с опаской относиться к сообщениям, поступающим от неизвестных контактов.

В начале декабря пранкер Алексей Столяров, известный как Лексус, рассказал, как его сосед однажды чуть не сорвал звонок вице-президенту Еврокомиссии Федерике Могерини. «Какой-то урод начал сверлить трубы прямо перед разговором. Мне пришлось подниматься, искать, где же он там сверлит, чтобы попросить хотя бы полчаса не сверлить», — вспоминал Лексус.