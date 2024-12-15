Раскрыта стоимость активов семьи Башара Асада

Стоимость активов семьи бывшего сирийского лидера Башара Асада может достигать $12 млрд, сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, за средствами началась международная охота, но найти и заморозить их будет сложно.

В публикации говорится, что экс-президент Сирии и его покойный отец, Хафез Асад, использовали своих родственников для сокрытия богатства за границей. По данным издания, бывший сотрудник Белого дома утверждает, что у Асада всегда был запасной план, который позволил бы ему покинуть страну в случае необходимости.

У него было много времени до революции, чтобы отмыть свои деньги, — сказал он.

Раскрыты детали побега Асада из Сирии

Ранее стало известно, что Асад может поселиться в Москва-Сити. По некоторым данным, его родные в период с 2013 по 2019 год приобрели в столичном районе 19 апартаментов на общую сумму $40 млн (4 млрд рублей).

Американские журналисты обвинили Асада в «роскошном образе жизни». При этом сосед политика Аммар Махайни, который много лет жил с ним рядом, говорит обратное — экс-лидер САР и его семья вели достаточно скромный образ жизни, ездили на обычных автомобилях.

В Сети появились первые изображения из резиденции Башара Асада в приморском районе Сирии, опустевшей после смены правительства. Сирийский велосипедист Бассель Суфи проехал 40 километров от северо-западного города Латакия, чтобы посетить дом семьи Асада в Бурдж-Исламе. Местные жители впервые за многие годы прогуливались по территории комплекса.