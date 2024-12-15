В Германии объяснили, почему многие немцы хотят переехать в Россию

Многие жители Германии заинтересованы в переезде в Россию. Их привлекает экономическая стабильность и здравая миграционная политика. Об этом заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, передает РИА Новости.

Политик отметил, что в России нет безработицы, любой может найти оплачиваемое место по способностям. Вдобавок миграционный вопрос решается лучше, чем в Европе: все иностранцы работают и помогают обществу, «а не просто ждут, что им оплатят проживание».

«Поэтому многие люди в Германии начинают думать: "Что же, возможно, для нас есть хорошее будущее в России, и мы бы хотели туда переехать"», — сказал Нимайер.

По его словам, российские власти сделали сравнительно легкими переезд, получение разрешения на работу, проживание в стране. Все это «весьма привлекательно». Единственное, что может оттолкнуть немцев — жесткие требования по владению русским языком.

Нимайер добавил, что недавно обсудил с сенатором Олегом Головым заинтересованность жителей ФРГ в переезде в Россию.