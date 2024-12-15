Стало известно о трудностях Китая с налаживанием отношений с Трампом

Китаю будет сложно наладить отношения с «непредсказуемой» администрацией избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

Традиционные схемы Пекина, предусматривающие опору на крупные международные корпорации, Торговую палату США, состоятельных инвесторов, не работают с Трампом, так как политик «рвет шаблоны и игнорирует прецеденты», отметили авторы статьи.

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«У Пекина, безусловно, есть люди, к которым он может обратиться в бизнес-сообществе США, но неясно, насколько эти люди будут влиятельны в изменении государственной политики», — разъяснил старший научный сотрудник АИП Зак Купер.

Ранее сообщалось, что Трамп пообещал ввести 10-процентные пошлины на китайские товары, раскритиковал Пекин за мнимое невыполнение соглашений по контролю за наркотиками. Власти Китая в ответ ввели прямой запрет на экспорт в США ряда полезных ископаемых.