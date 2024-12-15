В Германии высказались об ответе Европы на возможный выход США из НАТО

Россия и страны Европы в случае необходимости смогут настроить свои механизмы безопасности без участия США, предположил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Североатлантический альянс, допускал, что Вашингтон выйдет из него в том случае, если страны Европы не поднимут расходы на оборону.

«Мы не выпрашиваем у вас денег, господин президент. Если хотите, пожалуйста, выходите [из НАТО]. Мы организуем свою безопасность, и можем даже с русскими говорить, чтобы иметь однажды общую политику безопасности», — отметил Нимайер.

Общественный деятель напомнил, что в 90-е годы обсуждались различные инициативы по взаимодействию Москвы и Брюсселя, но в дальнейшем от идеи сотрудничества отказались.

По его мнению, эти идеи можно вспомнить, заключить с Россией договор в сфере безопасности, соглашение о военном сотрудничестве, подписать документы, которые сделают ситуацию безопаснее для обеих сторон.