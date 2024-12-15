Цель Владимира Зеленского в конфликте с Россией неизвестна, он утрачивает доверие украинцев, не понимающих, ради чего гибнут сотни тысяч их соотечественников. К такому выводу пришло польское издание Do Rzeczy.

Издание пишет, что люди должны доверять лидеру и знать, что и зачем он делает. Иначе они перестанут поддерживать его и доверять ему. В этом состоит опасность для Зеленского, он не может внятно объяснить свои цели и предпочитает бравурные и воинственные заявления, а люди продолжают гибнуть.

«Должна быть цель. Между тем совершенно непонятно, чего хочет Зеленский», — пишет издание.

Журналисты подчеркивают огромные потери Киева в человеческом потенциале. За время боевых действий население Украины сократилось на миллионы человек, продолжение конфликта усугубляет ситуацию.

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На этой неделе французская Le Monde написала, что набор в формирования Киева резко упал, новобранцы ВСУ жалуются на командиров-«мясников».