Стало известно, как Трамп «застал врасплох» Китай

Избранный президент США Дональд Трамп застал Китай врасплох, пригласив председателя Си Цзиньпина на инаугурацию в январе.

Об этом пишет Fox News.

«Избранный президент Трамп застал Китай врасплох, когда пригласил председателя Си Цзиньпина на свою предстоящую инаугурацию. Это был дружеский жест перед ожидаемой торговой войной. Этот шаг заставил всех задуматься о том, что задумал Трамп, — за всю историю глава китайского государства не присутствовал на инаугурации в США», — говорится в тексте.

Телеканал приводит слова эксперта по Китаю Гродона Чанга, который заявил, что многие остались разочарованы решением Трампа пригласить китайского лидера на инаугурацию. По мнению аналитика, Си Цзиньпин считает, что республиканец настроен несерьезно и проявляет слабость.

«Си Цзиньпин ясно дал понять, что Соединенные Штаты являются врагом Китая. Он делал это разными способами. И со стороны американского президента проявление дружбы — это не жест, по мнению Си, это проявление слабости, а китайские лидеры всегда пользуются слабостью», — утверждает Чанг.

До этого стало известно, что председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин не будет присутствовать на президентской инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне. На мероприятии, запланированном на 20 января, ожидается участие посла Китая в США и его супруги. Также к послу могут присоединиться другие официальные лица из Пекина, но сам Си Цзиньпин не приедет.