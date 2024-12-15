Стало известно о жалобах Асада за несколько дней до свержения

За несколько дней до своего свержения экс-президент Сирии Башар Асад пожаловался на активную поддержку, которую Турция оказывает исламистским повстанцам для смены власти в республике. Об этом он сообщил главе МИД Ирана Аббасу Аракчи, написало агентство Reuters, ссылаясь на источники.

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Бывший сирийский лидер был разгневан, а иранский министр заверил, что Тегеран продолжит помогать ему, и пообещал поднять данный вопрос в диалоге с Анкарой, сказано в статье.

Их разговор состоялся 1 декабря, на пятый день наступления повстанцев. Тогда они успели занять провинцию Идлиб и город Алеппо, а сирийские войска анонсировали переход в наступление.

На следующий день Аракчи встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом и выразил обеспокоенность по поводу поддержки повстанцев.

— Встреча была напряженной. Иран выразил недовольство поддержкой Турцией планов Соединенных Штатов и Израиля и передал обеспокоенность Асада, — сообщил источник.

Фидан в ответ обвинил в наличии кризиса самого Асада и указал на его нежелание начать дипломатическое урегулирование ситуации.

После падения режима Башара Асада сирийцам впервые удалось посетить территорию частного прибрежного курорта его семьи в Бурдж-Исламе. Об этом сообщило агентство Reuters.