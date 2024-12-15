Анкара пришла в ярость из-за доклада Франции о производстве БПЛА в Турции

Анкара обеспокоена докладом Минобороны Франции о производстве БПЛА в Турции и требует от Парижа отозвать документ, пишет Defence Türk. Европейская страна утверждает, что взяла информацию из открытых источников. В отчете был проведен анализ спутниковых снимков стратегических объектов, связанных с производством беспилотников.

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Турция, обеспокоенная отчетом «Турецкая индустрия дронов», подготовленным Министерством обороны Франции, требует, чтобы Париж отозвал этот документ, — сказано в материале.

Министерство обороны Франции, по некоторым данным, потребовало от компаний Affinis Défense и Eurocrise, составивших отчет, отозвать документ. Отмечается, что Affinis, сотрудничающая с военным ведомством и оборонными компаниями, ранее провела исследование морских и сухопутных рынков Саудовской Аравии.

Ранее директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал, что сухопутные роботы российского производства уже применяются в боевых действиях. Он отметил, что компания ведет производство достаточно большой линейки роботизированных комплексов.

Украина тем временем начала серийное производство ракеты-дрона «Паляниця». Она выглядит как небольшая крылатая ракета, но имеет менее сложную систему наведения и меньшую боеголовку. Кроме того, Киев возобновляет производство крылатых ракет Р-360 для комплекса «Нептун».