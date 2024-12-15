Стало известно, чего опасаются лидеры арабских стран после смещения Асада

Лидеры ряда арабских стран опасаются нестабильности на своих территориях из-за смещения Башара Асада в Сирии, сообщает газета Washington Post со ссылкой на аналитиков, официальных лиц и дипломатов. Один из них пояснил, что расширение влияния группировки боевиков в Сирии, в частности, представляет угрозу для президента Египта Фаттаха ас-Сиси.

Лидеры из Египта, Иордании, Саудовской Аравии и ОАЭ обеспокоены, что смещение Асада может вызвать волнения в их странах, — пишет издание.

Автор материала уточняет, что главы государств пока что стараются относиться к ситуации с осторожностью. Они хотят выяснить, есть ли возможность снизить возможный ущерб от произошедшего.

В переговорах Израиля и ХАМАС по заложникам достигнут прогресс

Ранее стало известно, что новые власти Сирии стремятся заключить соглашения о совместной обороне с рядом государств. Лидер вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани) не уточнил, какие именно страны имеются в виду.

До этого Абу Мухаммед аль-Джулани также объявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Сирии. Он подчеркнул, что он сделает это лишь в том случае, если этого захотят жители страны или его близкие.