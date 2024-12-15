Бывший генсек ОДКБ Николай Бордюжа заявил, что в организации осознавали пагубное влияние Запада на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

"Не думали, что дойдет ... до вооруженного столкновения и до специальной военной операции, но то, что Украина на наших глазах превратилась в анти-Россию, и то, что население Украины фактически воспитывали в духе ненависти к русским, ко всему русскому, к России, все это видели", - поделился Бордюжа.

До этого Кураховская городская администрация получала указания отказывать в гуманитарной помощи тем мирным жителям, которые оставляли заявления на помощь на русском языке. Сотрудница администрации Алина добавила, что до этого работала в Кураховской городской администрации, где сотрудники занимались разными направлениями.

Женщина рассказала, что в ходе активных боевых действий начальник военной администрации давал особые указания в выдаче гуманитарной помощи населению.