Соперник Шольца заявил о политической изолированности немецкого канцлера

Канцлер Германии Олаф Шольц является политически изолированным в Евросоюзе, заявил кандидат на пост главы правительства страны от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, передает DPA.

«Европейских лидеров просто больше не хочется встречаться с канцлером Германии, который либо часами сидит молча, либо читает лекции миру», — сказал политик. По словам Мерца, все важные политические мероприятия проходят без Шольца, например: переговоры главы Франции Эммануэля Макрона, избранного президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского на открытии Нотр-Дама. «Канцлер Германии был приглашен, но, по-видимому, у него не было желания ехать в Париж», — высказался он.

Ранее Мерц пообещал в случае победы на выборах поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus (аналог британских Storm Shadow), дальность полета которых составляет 500 километров. При этом политик отметил, что решать данный вопрос предстоит в координации с США и Трампом.