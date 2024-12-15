Американский телеканал выплатит Трампу 15 миллионов долларов

Согласно электронной базе суда Южного округа штата Флорида телеканал ABC News выплатит избранному президенту США Дональду Трампу $15 млн, чтобы в досудебном порядке урегулировать дело о защите чести и достоинства.

По информации ТАСС, ABC News выплатит данную сумму в качестве благотворительного взноса в «президентский фонд и музей, который будет учреждён» истцом. Кроме того, телеканал оплатит юридические издержки Трампа на сумму $1 млн.

В марте Трамп обратился в суд с иском к американской телекомпании ABC и её ведущему Джорджу Стефанопулосу из-за прозвучавших в эфире вещателя обвинений в изнасиловании писательницы Элизабет Джин Кэрролл.

В 2023 году Трамп подал в суд иск против Кэрролл, обвинив её в клевете и нанесении ущерба его репутации из-за выдвинутых ею обвинений.