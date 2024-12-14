США не смогли установить происхождение дронов в небе Нью-Джерси

Американские власти пока не выяснили происхождение таинственных дронов, ранее замеченных в небе над Нью-Джерси, заявил представитель ФБР. Доказательств того, что они представляют угрозу для общества, также нет.

Неизвестные беспилотники вызвали обеспокоенность в США
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«Мы делаем все возможное, чтобы выяснить источник этих наблюдений, но пока конкретной информации нет. Мы понимаем обеспокоенность людей и сами разделяем ее, ведь я, как и многие, живу в Нью-Джерси. Однако считаем, что реакция немного чрезмерная», - цитирует РИА Новости его заявление.

Чиновник также не смог сказать, находились ли дроны в непосредственной близости от военных или других важных для безопасности страны объектов. В ФБР добавили, что будут продолжать расследование с целью определить природу загадочных беспилотников.

Напомним, на этой неделе в небе над Нью-Джерси стали замечать таинственные беспилотники, превышающие размеры любительских. По данным СМИ, в штате находится военный объект. Ситуацию прокомментировал избранный президент США Дональд Трамп, который заявил, что появление подобных дронов не может происходить без ведома властей страны.

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